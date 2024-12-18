Keçiörengücü 4-1 Sivasspor'a Yenildi - Son Dakika
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Keçiörengücü 4-1 Sivasspor'a Yenildi

Keçiörengücü 4-1 Sivasspor\'a Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'u 4-1 mağlup oldu.

18.12.2024 15:36
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu.

Hakemler: Çağdaş Altay, Mert Bulut, Ali Doğan

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Emre Satılmış dk. 46), Berke Vural (Eren Sami Poyraz dk. 46 (Alper Burak Duman dk. 54)), Orhan Nahırcı, Mert Kula (Mahmut Akan dk. 46), Halil Can Ayan, Oğuzcan Çalışkan, Yılmaz Basravi, Aliou Traore, Süleyman Luş (Kristal Abazaj dk. 46), Recep Taşbakır, Williams Togui

Yedekler: Emin Metehan Ataşsalar, Moustapha Camara, Oğuzhan Ayaydın, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sivasspor: Djordje Nikolic, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Emirhan Başyiğit, Uros Radakovic, Queensy Menig (Oğuzhan Aksoy dk. 69), Alex Pritchard (Samuel Moutoussamy dk. 63), Charilaos Charisis (Emre Gökay dk. 69), Özkan Yiğiter, Emrah Başsan (Azizbek Turgunboev dk. 63), Bekir Turaç Böke (Barış Nazlı dk. 82)

Yedekler: Hüseyin Arslan, Murat Paluli, Samba Camara, Mehmet Talha Şeker, Garry Rodrigues

Teknik Sorumlu: Mehmet Yozgatlı

Goller: Recep Taşbakır (dk. 4) (Ankara Keçiörengücü), Queensy Menig (dk. 32 ve 60) Emrah Başsan (dk. 38), Bekir Turaç Böke (dk. 57 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü), Alex Pritchard, Azizbek Turgunboev (Sivasspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü 4-1 Sivasspor'a Yenildi - Son Dakika

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