Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0 Yendi

Keçiörengücü, Adanaspor\'u 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Diouf, Hasan k.k. ve Camara'dan geldi.

12.02.2025 16:26
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sağ kanatta topu alan Camara'nın ortasında arka direğe koşu yapan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada Rroca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topa arka direkte Adanaspor'da müdahale etmek isteyen Hasan'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

79. dakikada sol kanatta topu alan Süleyman'ın ceza sahası içine ortasında arka direkte Diouf'un vuruşunda kaleci Nurullah meşin yuvarlağı çeldi.

90+2. dakikada orta sahanın sağında topu alan Camara'nın, topla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Fatih Tokalı, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan,

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Şengül, Süleyman Luş, Traore, Erkam Develi, Camara, Rroca, Ezeh (Ali Dere dk. 67), Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Mert Kula, Oğuzcan Çalışkan, Görkem Bitin, Oğuzhan Ayaydın, Mahmut Akan, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu, Silva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adanaspor: Nurullah Aslan, Donkor, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Oğuzhan Matur dk. 46), Innocent, Candeias, Mirza Cihan (Orkan Çınar dk. 62), Harun Alpsoy, Ivan (Ciss dk. 62), Cikalleshi

Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Metehan Altunbaş, Yasin Midiliç, Cem Güzelbay, Durmaz

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Diouf (dk. 17), Hasan Hatipoğlu (dk. 55 k.k.), Camara (dk. 90+2), (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Cikalleshi (Adanaspor), Traore, Camara (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü, Adanaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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