Keçiörengücü Beraberlikten Şikayetçi

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İki takım için de önem derecesi yüksek bir karşılaşma oldu. Amed, kadro kalitesi yüksek bir kulüp. Hedefleri de belli. Biz bu tür takımlara iç sahada çok ciddi oyunlar oynuyoruz. Bugün de çok ciddi bir oyun oynadık ama maalesef bazen futbol böyle. Oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz. İlk yarı çok pozisyon harcadık. 3-0, 4-0 içeri gireceğimiz devreye 2-1 geride girdik. Çok istediğimiz bir galibiyetti. Çok yaklaştık aslında. İlk yarı, oyun net bir şekilde kopabilirdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA