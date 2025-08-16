Keçiörengücü'den Golsüz Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, galip gelecek oyunu ikinci yarı sahaya yansıttıklarını ama skora yansıtamadıklarını söyledi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağçay, sıcağa rağmen iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek "İkinci yarı oyun üstünlüğünü aldık. Fiziksel üstünlük bizdeydi ama sonuca gidemedik. Tabii ki galip gelmek istiyorduk ama sonuçta oynadığınız rakip de İstanbulspor. Son senelerinde hep başarı var. Bir üst lige çıkmış. Her sene play-off potasının içinde yer alan, final oynamış, oyun kültürü olan bir takım. O yüzden yenilmediğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Galip gelecek oyunu ikinci yarı sahaya yansıttık ama skora yansıtamadık. Bundan dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin taktik faullerine karşı etkisiz kalması dışında hakemin yönetiminden memnun olduğunu dile getiren Ağçay, "İnşallah oyunu birazcık daha güçlü hale getirerek hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise topa rakipten fazla sahip olmaya dayalı bir oyun anlayışları olduğunu hatırlatarak "Gol yememeyi öğreniyoruz. Takım halinde topa sahip olma oyunu oynarken, pozisyon oyunu oynarken kesinlikle ve kesinlikle pasımızın hızını arttırmalıyız. Oyunun ritmini değiştirmeliyiz. Bugün yön değiştirmeyle alakalı eksik kaldık. Bir puan bizleri mutlu etmese de en nihayetinde ligin geri kalanında ihtiyacımız olan puanlardan bir tanesiydi." yorumunu yaptı.