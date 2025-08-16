Keçiörengücü'den Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Keçiörengücü'den Golsüz Beraberlik

16.08.2025 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sedat Ağçay, İstanbulspor ile elde ettikleri golsüz berabere sonrası oyun üstünlüğü sağladıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, galip gelecek oyunu ikinci yarı sahaya yansıttıklarını ama skora yansıtamadıklarını söyledi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağçay, sıcağa rağmen iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek "İkinci yarı oyun üstünlüğünü aldık. Fiziksel üstünlük bizdeydi ama sonuca gidemedik. Tabii ki galip gelmek istiyorduk ama sonuçta oynadığınız rakip de İstanbulspor. Son senelerinde hep başarı var. Bir üst lige çıkmış. Her sene play-off potasının içinde yer alan, final oynamış, oyun kültürü olan bir takım. O yüzden yenilmediğimiz, gol yemediğimiz için mutluyuz. Galip gelecek oyunu ikinci yarı sahaya yansıttık ama skora yansıtamadık. Bundan dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin taktik faullerine karşı etkisiz kalması dışında hakemin yönetiminden memnun olduğunu dile getiren Ağçay, "İnşallah oyunu birazcık daha güçlü hale getirerek hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise topa rakipten fazla sahip olmaya dayalı bir oyun anlayışları olduğunu hatırlatarak "Gol yememeyi öğreniyoruz. Takım halinde topa sahip olma oyunu oynarken, pozisyon oyunu oynarken kesinlikle ve kesinlikle pasımızın hızını arttırmalıyız. Oyunun ritmini değiştirmeliyiz. Bugün yön değiştirmeyle alakalı eksik kaldık. Bir puan bizleri mutlu etmese de en nihayetinde ligin geri kalanında ihtiyacımız olan puanlardan bir tanesiydi." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Mustafa Alper, Emre Gökdemir, İstanbulspor, Politika, Trendyol, ankara, Futbol, İnşaat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü'den Golsüz Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:37:35. #7.13#
SON DAKİKA: Keçiörengücü'den Golsüz Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.