Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK maçının ardından kavga çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından futbolcular laf dalaşına girdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle teknik ekipler de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın ardından kavga çıktı. Bir süre devam eden kavganın ardından taraflar sakinleşti ve oyuncular soyunma odasına gitti. - ANKARA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü - Erzurumspor Maçında Kavga - Son Dakika
