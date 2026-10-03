Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip 59. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika
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Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenip 59. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu

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Keçiörengücü, Gençlerbirliği\'ni 1-0 yenip 59. TSYD Ankara Kupası\'nın sahibi oldu
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59'uncu kez düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nda Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Halil Can Ayan'ın attığı gol, Keçiörengücü'ne kupayı kazandırdı.

KEÇIÖRENGÜCÜ rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek, 59'uncusu düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı kazandı.

TSYD Ankara Şubesi tarafından 59'uncusu düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Keçiörengücü kazandı. Keçiörengücü'nün golünü mücadelenin 90'ıncı dakikasında ceza alanında topla buluşan Halil Can Ayan kaydetti.

Kaynak: DHA
GençlerbirliğiAnkaraFutbolSporSon Dakika

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