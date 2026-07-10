Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Jefferson Nogueira Junior ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Jefferson Nogueira Junior ile anlaşmaya varmıştır. Jefferson'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü, Jefferson Nogueira ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?