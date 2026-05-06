Keçiörengücü, Manisa\'yı 2-1 Yendi

06.05.2026 03:13
Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, evinde Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçta önemli anlar yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada Manisa FK'dan sol kanatta topla buluşan Vargas, Abdullah'tan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası sol çaprazında vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kale direğinin üzerinde dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Roshi, arka direğe ortasını yaptı. Arka direkte topu kafayla içeri çeviren Hüseyin'in pasında, Fernandes'in röveşata vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Fernandes'in sağ köşeye yaptığı vuruşu kaleci Vedat kurtararak gole izin vermedi.

45+3. dakikada sol kanatta topla buluşan Vargas'ın ortasında, ön direkte Osman yükseldi ve kafayı vurdu. Savunmada Abdullah müdahale etmek isterken, topu kendi ağlarına gönderdi. Manisa FK beraberliği yakaladı. 1-1

59. dakikada Manisa FK'dan sol tarafta köşe vuruşunu kullanan Benrahou'nun arka direğe doğru gönderdiği ortada, arka direkte Herelle yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı anca top yan ağlardan dışarı çıktı.

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Ezeh, arka direğe yaptığı ortayı Roshi kale sahası ön bölgesine doğru kafayla indirdi. Kale sahasında topa yükselen Wellington kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Aktepe Stadı

Hakemler: Fatih Tokail, Haydar Avcı, Emrah Ünal

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Abdullah Çelik, Wellington, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 83), İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 83), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 90), Halil Can Ayan (Eduart Rroca dk. 72), Ezeh (Ousmane Diaby dk. 90+1), Fernandes

Yedekler: Eduart Rroca, Ali Akman, Hakan Bilgiç, Enes Yılmaz, Ousmane Diaby, Süleyman Luş, Mehmet Erdoğan, Oğuzhan Çalışkan, Erkam Develi, Mexer

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Manisa FK: Vedat (Saim Sarp Bodur dk. 86), Umut Erdem, Yasin Güreler, Herelle, Ayberk Karapo, Lindseth, Cissokho, Osman Kahraman (Muhammed Kiprit dk. 68), Benrahou (Ada İbik dk. 83), Vargas (Adekanye dk. 68), Diony

Yedekler: Saim Sarp Bodur, B. Adekanye, Ada İbik, Emre Akboğa, Muhammed Kiprit, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Yunus Emre Köse, Umut Can Aslan, Kartal Güler

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Goller: Fernandes (dk. 18), Wellington (dk. 67), (Ankara Keçiörengücü), Abdullah Çelik (dk. 45+3 k.k), (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Umut Erdem, Herelle (Manisa FK), Odise Roshi, (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı Kartlar: Yasin Güreler, Cissokho, (Manisa FK) - ANKARA

Kaynak: İHA

