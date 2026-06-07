Keçiörengücü'nde Koşukavak'a Veda - Son Dakika
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Keçiörengücü'nde Koşukavak'a Veda

07.06.2026 17:21
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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a veda etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Keçiörengücü camiası olarak, kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak ve değerli ekibine, görev yaptıkları süre boyunca göstermiş oldukları özveri, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Takımımızın play-off finallerine kadar yükselmesinde önemli pay sahibi olan Yalçın Koşukavak ve ekibi, çalışma disiplinleri, profesyonel yaklaşımları ve kulübümüze kattıkları değerlerle her zaman saygıyla anılacaktır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

Play-off mücadelesinde Arca Çorum FK'ya 1-0 kaybeden Koşukavak yönetimindeki başkent ekibi, ligde normal sezonu 60 puanla 7. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü'nde Koşukavak'a Veda - Son Dakika

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