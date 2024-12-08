Keçiörengücü'nden 4'te 4

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularının kazanmayı çok istediklerini belirterek, "Güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz. Kupada da kazandık, 4'te 4 yaptık." dedi.

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında Sözeri, İstanbulspor'un oyun ezberi olan yıllardır hemen hemen aynı formatta oynamaya çalışan bir takım olduğunu belirterek, "Osman Zeki hoca da bu işe çok kafa yoruyor, bunun da sonuçlarını alıyorlar zaten. Onun bilincindeydik, biraz ikinci bölgede karşıladık, önde baskıyı çok tercih etmedik. Çünkü eğer önde baskı yaparsak rakibimiz geçişleri iyi yapıp bize sıkıntı yaşatabilirdi. İlk yarı hem bulduğumuz iki tane güzel gol hem de oyun disiplini harikaydı, neredeyse pozisyon vermedik." diye konuştu.

Devre arasında oyuncularla konuşmasına karşın ikinci yarıda takımının fiziksel eksikliğini gözlemlediklerini dile getiren Sözeri, şöyle devam etti:

"Bu fiziksel eksiklik oyunumuza da yansıdı ikinci yarı biraz kontrolü rakibimize verdik, pozisyonlar da verdik. Tabii bunları çözeceğiz, kazanırken de eksiklikleri görmek lazım. Dolayısıyla ikinci yarı biraz sıkıntılı geçti ama kazanmayı bildik. Oyuncularım kazanmayı çok istedi, çok isteyen kazanır demiştim maçtan önce. Güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz. Kupada da kazandık, 4'te 4 yaptık, kazanma alışkanlığımız devam ediyor. En çok sevindiğim şey hem başkanımız hem sportif direktörümüz, personelimiz, bütün ekip ve oyuncularımız hep beraber çok kısa zamanda güzel bir samimiyet yakaladık. Yani oyuncularımla ben baba evlat abi kardeş gibi bir hava yakaladık. Onun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Oynamayan oyuncular, oyuna giren oyuncular gerçekten ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bunu kaybetmememiz lazım."

Büyük bir aile olmaya çalıştıklarını vurgulayan Sözeri, "Bütün oyuncularım bu takımın önemli birer parçası olduğunu hissedip, hissettirdikleri zaman biz güzel sonuçlar almaya devam ederiz. Maç maç gideceğiz, güzel hedeflerimiz, hayallerimiz var, gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularımı gönülden kutluyorum sahada bütün terlerini akıttılar." dedi.

İstanbulspor cephesi

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, istedikleri gibi maça başladıklarını ancak ilk yarıda hücum üretmekte sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Daha sonra 2 golde de kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek sahada uyumaya başladık, uyuduğumuz anlarda da biraz da stadın atmosferiyle ilk yarıda cezayı ağır kestiler." diye konuştu.

İkinci yarıda daha etkili ve iyi bir oyun sergilediklerini anlatan Korkmaz, "İkinci yarıda Keçiören'in ilk şutu 88. dakikada oldu kalemize, ikinci yarıda golü atıp ritmi yükselttikçe Türk futbolunun klasik sıkıntısı başladı; benim saydığım 6 kez yere yatan kalkmadı. İkinci yarı 4-5 de oyuncu değişikliği oldu ve oyunun sonuna İstanbulsporun gol aradığı anlara 5 dakika eklendi. Oyunun süresini 1. Lig'de çok çabuk eritiyoruz. İkinci yarı önde olanın da maçı oynamaması, yatması artık bir gelenek haline geldi. Ne yazık ki maçı yöneten irade de bu ekmeye yağ sürüyor. 5 dakika uzatma verildi, uzatma verildikten sonra da 45. saniyede oyun başladı ve 5 dakika 5 saniye sonra oyun bitti." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, ikinci yarı çok fazla gol kaçırdıklarını, boş kaleye de atamadıkları belirterek, "Bunlar içsel sorunumuz onları hallederiz, biraz da top sizi sevecek ama ne yazık ki zamanı eritmeye çalışanlara izin veriliyor. İkinci yarı oynamak isteyen bir takım vardı, bir de oyunu eritmeye çalışan bir takım vardı. Bu sezon baktığım zaman camia takımlara 10-12 süre ekleniyor ama İstanbulspor olunca 'maç hemen bitsin', İstanbulspor kaybederse, kaybetsin', ilave süre oynatılmadı." değerlendirmesinde bulundu.