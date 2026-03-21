Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a 7-0 Fark

21.03.2026 18:58
Yalçın Koşukavak, 3 puanın önemine vurgu yaparak, milli aranın takım için faydalı olacağını belirtti.

Trednyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, milli araya girerken alınan 3 puanın önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın Koşukavak, Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, "Kazanmamız açısından önemli bir maçtı. Çünkü iki haftadır Sakarya'yla içeride berabere kaldık, deplasmanda bir Sarıyer mağlubiyeti aldık. Milli araya girerken 3 puan, 47 puan yapıp yukarıda sıralarda kalmamız açısından önemliydi. Bu arada Adana Demirspor gibi ülkenin önemli, futbol anlamında mihenk taşı olan kulüplerin yaşadığı bu durumlar üzücü. Genç oyuncuları vardı, zaten ligdeki durumları da ortada. Bizim açımızdan böyle maçlara adapte olmak, konsantre olmak çok kolay olmuyor ama oyuncularım sağ olsunlar her maç gibi rakipten bağımsız ciddiyetle oynadılar. Böyle bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

Milli aranın takıma iyi geleceğini aktaran Koşukavak, "Bu milli ara bizim için çok değerli çünkü kadro derinliğimiz açısından formsuz oyuncularımız, birkaç sakat oyuncumuz var. Bence bizim açımızdan tam zamanında geldi. Toparlanıp kalan 6 maçta play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Adana Demirspor Kulübü de inşallah eski günlerine döner diye umut ediyorum." diye konuştu.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor'da basın toplantısına katılan antrenör Hilmi Bozkurt, Ankara Keçiörengücü'nü tebrik ederek şunları kaydetti:

"Takımımız için 6-7 haftadır bireysel hatanın en yoğun olduğu bir maçı yaşadık. Gönül isterdi bayramda hem iyi futbolumuz olsun hem pozitif oyun anlamında çocuklarımıza katkı koyalım ama dediğim gibi son haftalardaki en hatalı oyunların olduğu bir maç izledik. Sporcularımıza hep söylüyorum çalışacak çok yönümüz, işimiz var. Onların da gayretleriyle bu problemlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok."

Kaynak: AA

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak

18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:40
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
