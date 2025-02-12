Stat: Aktepe
Hakemler: Fatih Tokail, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Rroca (Dk. 85 Hasan Ayaroğlu), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Dk. 67 Ali Dere), Orhan Nahırcı, Caulker, Diouf (Dk. 86 Görkem Bitin), Süleyman Luş, Traore (Dk. 78 da Silva)
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Dk. 71 Elias Durmaz), Mirza Cihan (Dk. 62 Orkan Çınar), Candeias, Donkor, Innocent, Cikalleshi, Andrei (Dk. 62 Ciss), Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 78 Metehan Altunbaş), Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Oğuzhan Matur)
Goller: Dk. 17 Diouf, Dk. 55 Hasan Hatipoğlu (kendi kalesine), Dk. 90+2 Camara (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 43 Traoure, Dk. 45+3 Camara, Dk. 80 Metin Uçar (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Cikalleshi, Dk. 77 Harun Alpsoy (Adanaspor)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adanaspor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü'nden Adanaspor'a Farklı Galibiyet - Son Dakika
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