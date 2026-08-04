Keçiörengücü, Efe Kaan Yıldız'ı transfer etti
Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki kaleci Efe Kaan Yıldız'ı kadrosuna dahil etti.
Ankara Keçiörengücü, 22 yaşındaki kaleci Efe Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ankara Keçiörengücü, Efe Kaan Yıldız'ı renklerine bağladı. Altınordu altyapısından yetişen Yıldız, Başkent temsilcisine katıldı. Genç eldiven kariyerinde çıktığı 27 maçta 47 gol yerken 3 maçta da kalesini gole kapattı.
Kaynak: İHA
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