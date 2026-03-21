Keçiörengücü'nden Tarihi Galibiyet

21.03.2026 18:25
Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan İbrahim Akdağ'ın ortasında ceza sahası içinde Diouf, topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada sağ kanattan Hüseyin Bulut'un ortasında ceza sahası içinde Mame Diouf, kafaya topu filelere yolladı. 2-0

34. dakikada Süleyman Luş'un sol kanattan pasında Hüseyin Bulut'un şutu ağlara gitti. 3-0

52. dakikada sağdan Odise Roshi'niz ceza yayına doğru pasında topla buluşan İshak Karaoğul'un şutunda top filelerle buluştu. 4-0

76. dakikada sağ kanattan Hüseyin Bulut pasıyla buluşan Ousmane Diaby, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0

88. dakikada sağ kanattan Hüseyin Bulut'un içeri çevirdiği topu Ali Akman filelere yolladı. 6-0

90+6. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı penaltıda topun başına gelen Mehmet Efe Çakmak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 7-0

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Berkay Erdemir, Enes Biroğlu, Batuhan Bıyıklı

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Erkam Develi dk. 46), Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 67), Halil Can Ayan (Junior Fernandes dk. 67), Ousmane Diaby (Mehmet Efe Çakmak dk. 78), Mame Diouf (Ali Akman dk. 46)

Yedekler: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Eduart Rroca, Mexer, Alper Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Adana Demirspor: Murat Eser, Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk. 78), Yusuf Buğra Demirkıran (Eymen Namlı dk. 59), Ali Fidan, Yücel Gürol (Ahmet Yılmaz dk. 46), Mert Menemencioğlu, Kürşat Türkeş Küçük, Kayra Saygan (Çağlar Çelenk dk. 59), Toprak Bayar (Aykut Sarıkaya dk. 46), Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç

Yedekler: Eren Fidan, Arda Özkanbaş, Doğuhan Dübüş, Mert Baş, Muhammed Ergen

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

GolLER: Mame Diouf (dk. 15 ve 23), Hüseyin Bulut (dk. 34), İshak Karaoğul (dk. 52), Ousmane Diaby (dk. 76), Ali Akman (dk. 88), Mehmet Efe Çakmak (dk. 90+5 pen.) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Abdullah Çelik, Hüseyin Bulut (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

