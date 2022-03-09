Keçiörengücü'nün Aktepe'deki maçlarını kadın ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek - Son Dakika
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Keçiörengücü'nün Aktepe'deki maçlarını kadın ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek

09.03.2022 10:06
Keçiörengücü'nün Aktepe'deki maçlarını kadın ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın ve öğrenci taraftarlarımızın müsabaka biletleri pasolig kartlarına ücretsiz olarak tanımlanacaktır. Taraftarlarımızın kulüp binamıza gelerek başvurmaları yeterli olacaktır." denildi.

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Pasolig Kartı, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Keçiörengücü'nün Aktepe'deki maçlarını kadın ve öğrenciler ücretsiz izleyebilecek - Son Dakika


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