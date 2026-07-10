Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu kurası çekildi. Yeni sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.
Kura çekiminin ardından Başkent ekibinin sezonun ilk yarısındaki fikstürü şöyle belirlendi:
1. hafta: Ankara Keçiörengücü - Antalyaspor
2. hafta: Ankara Keçiörengücü - Pendikspor
3. hafta: Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü
4. hafta: Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor
5. hafta: Boluspor - Ankara Keçiörengücü
6. hafta: Ankara Keçiörengücü - Sarıyer
7. hafta: Vanspor FK - Ankara Keçiörengücü
8. hafta: Ankara Keçiörengücü - Sivasspor
9. hafta: Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü
10. hafta: Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK
11. hafta: Fatih Karagümrük - Ankara Keçiörengücü
12. hafta: Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
13. hafta: Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü
14. hafta: Ankara Keçiörengücü - Manisa FK
15. hafta: İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü
16. hafta: Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
17. hafta: Batman Petrolspor - Ankara Keçiörengücü
18. hafta: Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
19. hafta: Muğlaspor - Ankara Keçiörengücü - ANKARA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü'nün İlk Maçı Antalyaspor ile - Son Dakika
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