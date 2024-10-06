Keçiörengücü-Pendikspor Beraberliği - Son Dakika
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Keçiörengücü-Pendikspor Beraberliği

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörler memnun.

06.10.2024 16:46
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Ersan Parlatan, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Parlatan, ilk yarıda istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini anlatarak, "İlk yarıda rakibin bize göre net bir üstünlüğü vardı, zaten skoru da buldular ve 1-0 öne geçtiler. Bu bizim için yeni bir durumdu. Bütün maçlarımızda hep öne geçen taraf biz olduk, ilk defa geriye düştük." diye konuştu.

İkinci yarıda iyi oynadıklarını anlatan Parlatan, şunları kaydetti:

"İkinci devrede beraberlik golünü atmak için sürekli rakip sahaya oyunu yıkarak pozisyon üretmeye çalıştık. O yüzden oyuncularımı kutluyorum, en azından teslim olmadık. Kendi sahamızdan elimiz boş dönmek istemiyoruz. Son dakikalarda galibiyete yakın taraf da bizdik. Ama maçın geneline bakıldığı zaman hak edilmiş bir puan, iki takım için de hak edilmiş bir beraberlik. Oyuncularımı kutluyorum, ikinci devrede verdikleri reaksiyon bana göre çok iyiydi. İyi bir yoldayız, iyi çalışıyoruz. Bunu maçlarda da uzun bir süre gösterebiliyoruz. İyi oynadığımız süreyi çoğaltmak istiyoruz."

Özköylü: "Bir hata iki puan kaybetmemize sebep oldu"

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise maçta 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, "Maçın tamamında kontrolü elinde tutan takım bizdik. İkinci yarı biraz fazla geri çekilince rakip sanki biraz şans buluyormuş gibi oldu ama pozisyonsuz bir gol yedik. Maç boyu pozisyon vermediğimiz halde maalesef bir hata iki puan kaybetmemize sebep oldu." dedi.

Özellikle ilk yarıda üstün bir mücadele ortaya koyduklarını anlatan Özköylü, "Çok iyi pozisyonlara girdik, maçı 2-0'a getirebilecek pozisyonları bulduk. Gerçekten bugünkü oyun, sahadaki duruş, mücadele, takımımızın her şeyi çok güzeldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta boyunca ne çalıştıysak, ne istediysek sahada her şeyi onlardan gördük. O da bizi çok sevindirdi. Bugün ortaya koyduğumuz karakter, sahadaki mücadele, oyun, oyuncularımızın direnci gerçekten takdire şayandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü-Pendikspor Beraberliği - Son Dakika

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