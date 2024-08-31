Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: 'Rakibin geçiş oyununda tehlikeli atakları oldu ama biz galibiyete yakındık' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: 'Rakibin geçiş oyununda tehlikeli atakları oldu ama biz galibiyete yakındık'

Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: \'Rakibin geçiş oyununda tehlikeli atakları oldu ama biz galibiyete yakındık\'

Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, rakibin geçiş oyununda tehlikeli atakları olduğunu ancak kendilerinin galibiyete daha yakın olduğunu söyledi. Parlatan, maçın ilk yarısında iyi pozisyonlara girdiklerini ve penaltı pozisyonunun kırılma anı olduğunu belirtti. İkinci yarıda ise dengeli bir oyun sergilediklerini ve galibiyete daha yakın olduklarını ifade etti.

31.08.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Boluspor maçının ardından, "Rakibin geçiş oyununda 2 ile 3 tane tehlikeli atakları oldu ama sanki biz biraz daha galibiyete yakın bir taraftaydık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna iyi başladıklarını fakat sonunu getiremediklerini ifade etti. Maçın ilk dakikasından itibaren hem kontrolü elinde tutan hem de ofansif oyun sergileyen bir hüviyete büründüklerini aktaran Parlatan, "İyi pozisyonlara girdik. Bunun akabinde de çok önemli bir penaltı pozisyonu kazandık. Burada da maçın kırılma anı diyebiliriz. Burada tabii ki penaltı kaçabilir ama bizim adımıza biraz kırılma anı oldu. Çünkü bu dakikadan itibaren oyundan biraz koptuk. Herhalde kafalar biraz o penaltı pozisyonunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"Galibiyete yakın bir taraftaydık"

İkinci yarıda dengeli bir oyun sergilediklerini belirten Parlatan, "Rakibin geçiş oyununda 2 ile 3 tane tehlikeli atakları oldu ama sanki biz biraz daha galibiyete yakın bir taraftaydık. Kendi evimizde kendi seyircimiz önümüzde bir galibiyet ile ayrılmak istiyorduk. İç sahada ilk galibiyetimiz ile ayrılmak istiyorduk. En azından oyuncularımı, bu çabayı gösterdikleri için ellerinden gelen performansı sahada gösterdikleri için, bütün çabalarını ortaya koydukları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Boluspor, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: 'Rakibin geçiş oyununda tehlikeli atakları oldu ama biz galibiyete yakındık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
15:29 Aynı havuzda ikinci facia 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 21:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan: 'Rakibin geçiş oyununda tehlikeli atakları oldu ama biz galibiyete yakındık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement