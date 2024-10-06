Stat: Aktepe
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Kemal Mavi, Abdülhamit Söyler
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Dk. 46 Oğuzhan Ayaydın), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Abazaj), Rroca (Dk. 46 Traore), Camara (Dk. 78 Yılmaz Basravi), Diouf (Dk. 85 Görkem Bitin)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Bekir Karadeniz (Dk. 70 Hasan Kılıç), İbrahim Akdağ (Dk. 81 Kappel), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Samet Asatekin, Lima (Dk. 81 Eze), Topalli (Dk. 70 Enes Keskin)
Gol: Dk. 36 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 77 Camara (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 17 Welinton, Dk. 25 Gökcan Kaya, Dk. 85 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Oğuzhan Ayaydın, Dk. 65 Diouf, Dk. 89 Abazaj (Ankara Keçiörengücü)
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü ve Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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