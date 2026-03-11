Keçiörengücü ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Keçiörengücü ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı

Keçiörengücü ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı
11.03.2026 22:31
Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller, Poyraz ve Diouf'tan.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Serkan Yavuz'un ceza sahasına ortasında topla buluşan Poyraz Efe Yıldırım'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada sol kanattan Poyraz Efe Yıldırım'ın ortasında kale önünde topu alan Emre Demir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

30. dakikada Ankara Keçiörengücü kontratağında Mame Diouf topu ağlara yolladı ancak yine gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

36. dakikada sol kanattan Francis Ezeh'in ortasında ceza sahası içinde Mame Diouf kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Mavi, Emrah Türkyılmaz

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, Eduard Rroca (Ali Akman dk. 82), İbrahim Akdağ, Odise Roshi, Junior Fernandes (Halil Can Ayan dk. 69), Francis Ezeh, Mame Diouf

Yedekler: Aykut Özer, Mexer, Enes Yılmaz, Eren Sami Poyraz, Ousmane Diaby, Süleyman Luş, Alper Duman, Mehmet Efe Çakmak

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Batuhan Çakır, Alaaddin Okumuş, Kerem Şen (Mirza Cihan dk. 81), Emre Demir (Owusu Kwabena dk. 63), Mohamed Fofana, Mete Kaan Demir (Sergio Pena dk. 8), Melih Bostan (Ruan dk. 63), Poyraz Efe Yıldırım (Lukasz Zwolinski dk. 63)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Emrecan Terzi, İsmaila Soro, Salih Dursun, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Poyraz Efe Yıldırım (dk. 15) (Sakaryaspor), Mame Diouf (dk. 36) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Batuhan Çakır, Mohamed Fofana (Sakaryaspor) - ANKARA

