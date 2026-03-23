Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar

23.03.2026 21:18
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden İngiliz atlet Keely Hodgkinson, 800 metrede ilk kez dünya şampiyonu oldu. 24 yaşındaki sporcu, müthiş başlayıp bitirdiği yarışta 1.55.30'la rekor kırıp altın madalyayı aldı. Güzel sporcu, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı. O anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, atletizm tarihine geçecek muazzam bir performansa sahne oldu. Kadınlar 800 metre finalinde piste çıkan İngiliz yıldız Keely Hodgkinson, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu sadece kazanmakla kalmadı, aynı zamanda tarihe not düşecek bir dereceyle taçlandırdı.

1.55.30 İLE TARİHİ REKOR

Yarışın başından itibaren kontrolü elinde tutan ve temposuyla rakiplerine nefes aldırmayan 24 yaşındaki sporcu, bitiş çizgisini 1.55.30'luk derecesiyle geçti. Bu sonuçla hem altın madalyanın sahibi olan Hodgkinson hem de yeni bir rekorun altına imzasını attı. Genç yaşına rağmen sergilediği soğukkanlılık ve müthiş sprint finişi, izleyicileri büyüledi.

KUTLAMASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Pistteki hırsı ve başarısıyla takdir toplayan güzel sporcu, zafer kutlamasında ise oldukça neşeli ve doğal tavırlarıyla gündeme oturdu. Şampiyonluğun tadını duşta eğlenerek çıkaran Hodgkinson, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşımda başarılı sporcunun takipçileri, Hodgkinson'ı hem sportif başarısı hem de sempatik tavırları nedeniyle tebrik yağmuruna tuttu.

Atletizm, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • zaman123 zaman123:
    Habere bak habere 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
