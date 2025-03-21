Kelkit Hürriyet, Halim Karaköse İle Play-Off Hedefinde İlerliyor - Son Dakika
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Kelkit Hürriyet, Halim Karaköse İle Play-Off Hedefinde İlerliyor

Kelkit Hürriyet, Halim Karaköse İle Play-Off Hedefinde İlerliyor

Maddi sıkıntılar ve yönetim sorunları yüzünden zor günler geçiren Kelkit Hürriyet, Teknik Direktör Halim Karaköse liderliğinde yeniden toparlanarak play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor. Son dört maçında 6 puan toplayan takım, taraftarlarını umutlandırıyor.

21.03.2025 14:53  Güncelleme: 14:54
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Maddi sıkıntılar ve yönetim sorunları nedeniyle devre arasında kadrosu dağılan ve kapanma noktasına gelen Kelkit Hürriyet, Kayserili Teknik Direktör Halim Karaköse yönetiminde yeniden ayağa kalktı.

Tecrübeli teknik adam, takımın başına geçtikten sonra oynanan son dört maçta 6 puan toplayarak "ligden düşer" denilen ekibi play-off hattına yaklaştırdı. Daha önce de benzer başarılara imza atarak geçen sezon Nevşehir Belediyespor'u, Gümüşhanespor'u ve Bergama Belediyespor'u ligde tutmayı başaran Karaköse, şimdi ise Kelkit Hürriyet ile play-off hedefi doğrultusunda mücadele ediyor. Kelkit Hürriyet, ligden çekilen Adıyaman FK maçından hükmen 3 puan alacakken, bu hafta Uşakspor karşısında da galip gelmesi halinde play-off sıralamasıyla arasındaki puan farkı daha da kapanacak.

Kayserili Teknik Direktör Halim Karaköse'nin liderliğinde Kelkit Hürriyet, yükselişini sürdürerek taraftarlarını umutlandırmayı hedefliyor. Başarılı teknik adam, hedefinin üst ligler olduğunu vurgulayarak çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kelkit Hürriyet, Halim Karaköse İle Play-Off Hedefinde İlerliyor - Son Dakika

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