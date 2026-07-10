Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen ayaklı kaykay etkinliği, sporseverlerden ilgi gördü.
Etkinlikte sporcular, denge, hız ve koordinasyon gerektiren parkurda performanslarını sergiledi. Katılımcılar, renkli görüntülere sahne olan organizasyonda yeteneklerini ortaya koydu.
Şenlik kapsamında gerçekleştirilen spor etkinlikleri, yerli ve yabancı ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Kemaliye'de Kaykay Heyecanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?