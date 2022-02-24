Kemba Walker, sezonun kalanında New York Knicks'te forma giymeyecek - Son Dakika

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New York Knicks'te forma giyen all-star oyuncu Kemba Walker, kulübüyle vardığı anlaşmanın ardından sezon sonuna kadar takımda görev almayacak.
New York Knicks'ten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Walker'ın sezonun geri kalanında oynamak istememe yönünde aldığı kararı yönetime sunduğu ve kabul edildiği belirtildi.
New York Knicks'in başantrenörü Tom Thibodeau'nun takım rotasyonunda bu sezon maçlarda fazla süre alamayan Walker, 11,6 sayı ve 3,5 asist ortalamasıyla oynadı.
Kemba Walker'ın, gelecek sezondan itibaren yeni bir takımda görev alması bekleniyor.
Kaynak: AA
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