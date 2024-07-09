Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı Türkiye Kick Boks Turnuvası\'nda Başarılı

Spor

Antalya'da Kemer Belediyesi Kick Boks takımı, Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda üstün başarıya imza attı.

Kemer Belediyesi Kick Boks takımı, Konya' da 1 - 9 Temmuz tarihleri arası düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na katıldı. Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan organizasyona 6 sporcu ile katılan Volkan Kaplan yönetimindeki Kemer Belediyesi Kick Boks Takımından Burak Onur ikincilik elde ederken Betül Coşkun, Galip Akif ve Ali Mert Akca çeyrek finalde mücadele etme başarısı gösterdi. Müsabakalarda, Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı sporcuları, Tuğberk Budak, Rüzgar Yalın ise sergilediği performansla alkış topladı.

Kick Boks Antrenörü Volkan Kaplan, "2024 Yılının son Türkiye Şampiyonası ayağını tamamladık. Bir yandan ücretsiz kurs desteği ile gençlerimize destek olurken bir yandan da milli forma terletmelerini de sağlıyoruz" dedi. - ANTALYA