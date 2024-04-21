Antalya Kemer\'de 2. Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı

Spor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 2. Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Olympos Teleferik'in destekleriyle düzenlenen yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı.

2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar üzerinde başlayan yarışmada sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçerek Kemer sahilindeki atlama rampasındaki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

Sporcular, yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize bisikletleriyle atladı. Bazı sporcular atlayışta zor anlar yaşadı.

Kemer'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler ise yarışanları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kemer Belediye Başkan Vekili Sezayi Cansın Efir, yaptığı konuşmada Sky To Sea Dağ Bisiklet Yarışının ikincisini düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Zorlu ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Efir, "Bu tarz organizasyonları daha da arttırarak Kemer'i tanıtmaya devam edeceğiz. Organizasyonların önlerine ve arkalarına eğlenceler yapacağız ve turizmin çeşitliliğini artıracağız. Turizm sezonunu uzatmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şunlar:

Genç erkek: Bahadır Yıldırım, Mustafa Arif Tunç, Kadir Baş

Elit erkek: Emir Melik Peker, Yavuz Aksoy, Cihad Acar

Master erkek: Kiril Cherkashenko, Fehmi Gürkan, Tolgahan Şahin

Master erkek +44: Erman Balkın, Üzeyir Terzi, Alper Akçan

E-bike: Baran Keskin, Berat Şahin, Serhat Başer

Hardtail: Yiğit Efe Al, Saithan Büyükbaş, Arda Uslu