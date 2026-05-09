Kemer\'de Dağ Koşusu Heyecanı

09.05.2026 14:13
12. Corendon Tahtalı Run to Sky yarışları, 14 ülkeden 501 sporcuyla Kemer'de başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky yüksek dağ koşusu yarışları start aldı.

Kemer Belediyesinin sponsorluğunda "Denizden Gökyüzüne Koş" sloganıyla düzenlenen yarışmada, 14 ülkeden 501 sporcu dağ koşusuna katıldı.

Yarışların 27 kilometrelik Run To Sky etabı, Çıralı bölgesinde Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın damalı bayrağı sallamasıyla başlarken, 43 kilometrelik Phaselis Run etabı ise Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'ndan start aldı.

Sporcular, ilk gün yarışlarında beceri, dayanıklılık ve cesaretlerini test ederek dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlarda 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona eren 27 kilometrelik Run To Sky etabında zirveye ulaşan sporcuların madalyalarını Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ile yarış koordinatörü Polat Dede verdi.

43 kilometrelik Phaselis Run etabı da Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda sona erdi.

Yarış koordinatörü Polat Dede, gazetecilere, Run To Sky ve Phaselis etabıyla yarışların başladığını söyledi.

Phaselis etabında sporcuların tarihle iç içe olduklarını belirten Dede, "Yarın 12 kilometrelik KemeRun etabı var. Bu yarışa yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Bu yarışın yanı sıra yarın Anneler Günü ve özel bir etap olarak anneler çocuklarıyla koşacak. Ödül töreni ile kapanışı yapacağız." dedi.

Sporculardan Tercan Usul ise şu ana kadar en çok zorlandığı yarış olduğunu kaydetti.

Yarışlar, yarınki parkurların koşulmasının ardından sona erecek.

Kaynak: AA

