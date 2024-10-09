Kemer'de Hard Enduro Dünya Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kemer'de Hard Enduro Dünya Şampiyonası Başlıyor

Kemer\'de Hard Enduro Dünya Şampiyonası Başlıyor

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla yarın başlayacak.

09.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarış öncesinde ilçedeki bir otelin sahilinde düzenlenen basın toplantısında, Kemer'in doğasını ve turizmini daha çeşitlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek anlamında daha güzel organizasyonlar yapacaklarını söyledi.

Solmaz, Kemer'in coğrafyası ile dünyada çok nadir görülebilecek yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Organizasyonda başından beri emeği geçen herkese, sponsorlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kemer'imize layık bir organizasyon olmasını diliyorum." dedi.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir de yıllar önce bir hayal ile şampiyonaya başladıklarını belirterek, bugün geldikleri noktadan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonasından dolayı yarışın 3 güne düşürüldüğünü, parkurların ise son derece zorlaştırıldığını dile getiren Özdemir, "Yarışımıza 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor. 3 yıl boyunca Kemer'e layık şekilde organizasyonu yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 6 aylık çalışma ile bugünlere geldik." dedi.

Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess ise Sea To Sky Yarış'ının dünya şampiyonasına dahil olmasından çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Denizden başlayıp zirvede tamamlandığı için ayrı bir yere sahip. Sea To Sky, dünya şampiyonasına ayrı bir renk katan organizasyon olarak dikkatleri çekiyor. Gelecek yıllarda da aynı şekilde Kemer'de düzenlenecek olması da ayrı bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

"Yerimi korumak için mücadele edeceğim"

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda 90 puanla liderliği elinde bulunduran Manuel Lettenbichler, 2016 yılında Kemer'de yarıştığını anımsatarak, "Şampiyonada en üst sıradayım ve yerimi korumak için mücadele edeceğim." dedi.

Şampiyonada 81 puanla 2'nci sırada yer alan Wade Young ise geçen yılın şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu yıl da kazanmak istediğini kaydetti.

Organizasyonda 74 puanla 3'üncü sırada yer alan Mario Roman, İspanya'nın doğal şartlarının Kemer'e benzediğinin altını çizerek, Tahtalı'daki bölümü çok sevdiğini belirtti.

Şampiyona plaj etabıyla başlayacak

Yarış, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak. Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak madalya töreni ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Etkinlikler, Motosiklet, antalya, Turizm, Kemer, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kemer'de Hard Enduro Dünya Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Belgeleri yayınlandı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf’muş Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 18:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer'de Hard Enduro Dünya Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.