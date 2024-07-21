Kemer\'de K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi düzenlendi

Spor

Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan Kemer'de "Kemer K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi.

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Kick Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı ve Organizatör Mert Suiçer tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 4'ü kadın olmak üzere toplam 16 sporcu, farklı kilolarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Kıran kırana geçen ve fair play çerçevesinde yapılan müsabakaları ilçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirler de büyük bir ilgi ile izledi. Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, organizasyonda yaptığı konuşmada, tüm sporcuları Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Baytekin, "Kemer Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alıyor. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Burada yapılan organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Fair play çerçevesinde güzel müsabakaların olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda Başkan Yardımcısı Baytekin ve organizasyonda emeği geçenlere plaket verildi. - ANTALYA