Kemer'de K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Kemer'de K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi düzenlendi

Kemer\'de K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi düzenlendi

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 16 sporcu mücadele etti ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

21.07.2024 10:43  Güncelleme: 10:52
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Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan Kemer'de "Kemer K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi.

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Kick Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı ve Organizatör Mert Suiçer tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 4'ü kadın olmak üzere toplam 16 sporcu, farklı kilolarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Kıran kırana geçen ve fair play çerçevesinde yapılan müsabakaları ilçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirler de büyük bir ilgi ile izledi. Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, organizasyonda yaptığı konuşmada, tüm sporcuları Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Baytekin, "Kemer Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alıyor. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Burada yapılan organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Fair play çerçevesinde güzel müsabakaların olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda Başkan Yardımcısı Baytekin ve organizasyonda emeği geçenlere plaket verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemer'de K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi düzenlendi - Son Dakika

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