Kenan Sipahi\'den Karşıyaka\'ya Şampiyonluk Yolda

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BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki İzmir'in iddialı temsilcisi Karşıyaka'da kaptan Kenan Sipahi, bu sezonki performansıyla alkış alıyor. Daha önce 2015-2016 sezonunda görev yaptığı yeşil-kırmızılılara 2022'de geri dönen 29 yaşındaki guard, bu yıl istatistiklerde zirve yaptı. Kenan, ligde ilk 3 maçta 11.6 sayı, 3.3 ribaund, 6.3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 11 sayı, 2 ribaund, 3.5 asist ortalaması tutturdu. Süper Lig'de istatistiklerde en çok asist yapan yerli oyuncu olan milli basketbolcu, son olarak Mersin Spor maçında 18 sayı, 7 ribaund, 8 asistle trible-double yapmaya yaklaştı.