Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, karlı zeminde drift attı - Son Dakika
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Spor

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, karlı zeminde drift attı

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Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, karlı zeminde drift yaparak yeteneğini bir kez daha gösterdi.

19.02.2025 11:46
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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, karlı zeminde drift yaparken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Sofuoğlu, oğlunun yeteneklerini sık sık sosyal medyada paylaşırken, son görüntüler "Geleceğin şampiyonu geliyor" yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar Zayn'ın bu kadar küçük yaşta bu tür hareketler yapmasını eleştirirken, bazıları ise "Sofuoğlu ailesinde yetenek genetik!" diyerek beğenilerini dile getirdi.

Zayn Sofuoğlu, daha önce de motosiklet ve otomobil kullanırken çekilen videolarıyla gündeme gelmişti. Küçük yaşına rağmen motor sporlarına olan ilgisi ve yeteneği ile şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Kenan Sofuoğlu\'nun 5 yaşındaki oğlu, karlı zeminde drift attı

Kenan Sofuoğlu, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, karlı zeminde drift attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Salih guv:
    RABBİM kazadan beladan saklasın, MASAELLAH,SALİH bir insan olur İNSAELLAH AMİNNN 48 46 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    ulan 5 yaşında biz ekmek yemeyi bilmezdik akepeliler daha çocuk yaşta çocuklarına araba veriyor 72 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çilesiz günüm yok dert arasan çok emekli maaşım yok kimine bal verdi kimine sogan 70 19 Yanıtla
  • Volkan:
    şunu muhalefette biri yapsa topar tutarlar, soruşturma açarlardı. 1.yaşı tutmuyor. 2.cisi ise başka çocuklara kötü örnek olmuyor mu. 77 11 Yanıtla
  • Gokhan Yildirimkaya:
    Bu durum 5395 sayılı Kanuna göre, çocuk ihmali hususunda dava konusu olmamış mı? ASHB resen çocuğun yüksek yararı nedeni ile dahil olmamalı mıdır? 17 yaşında gece sahneye çıktığı için haklı olarak dava konusu edilen Aleyna T konusundan farkı var mıdır? 65 11 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hey maşallah maşallah bu çocuk çok yetenekli babasının oğlu 30 39 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras:
    5 yaşındaki çoçuk nasıl araba kullanıyor ? Nerede polis neden göz yumuluyor? Aynısını vatandaş yapsa hemen cezayı kitlersiniz çifte standarttan artık vazgeçin adalet istiyoruz 15 4 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Normal biri, çocuğunu ön koltuğa oturtsa 8000 lira cezası var. 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bizde otobüslerde şoförün frenleriyle heycan yaşıoz sanıyoruz 0 0 Yanıtla
  • Taner Kara:
    bu site artık magazin haberleri yapıyor bu haberin haber değeri nedir cok merak ediyorum 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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