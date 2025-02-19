Kenan Sofuoğlu\'nun 5 yaşındaki oğlu, karlı zeminde drift attı

Spor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, karlı zeminde drift yaparken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Sofuoğlu, oğlunun yeteneklerini sık sık sosyal medyada paylaşırken, son görüntüler "Geleceğin şampiyonu geliyor" yorumlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar Zayn'ın bu kadar küçük yaşta bu tür hareketler yapmasını eleştirirken, bazıları ise "Sofuoğlu ailesinde yetenek genetik!" diyerek beğenilerini dile getirdi.

Zayn Sofuoğlu, daha önce de motosiklet ve otomobil kullanırken çekilen videolarıyla gündeme gelmişti. Küçük yaşına rağmen motor sporlarına olan ilgisi ve yeteneği ile şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.