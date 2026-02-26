Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç - Son Dakika
26.02.2026 11:14
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. Ancak ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansı ve gol sevinci geniş yankı buldu. Yıldız'ın sevinci, hem İtalya'da hem de Türkiye'de maçın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

KENAN YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SEVİNÇ

Karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri oldu. Juventus'un üçüncü golünün ardından yaptığı sevinç ise kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Genç yıldızın o anları hem İtalya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, maçın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

İşte Kenan'ın o sevinci;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Engin Tutum Engin Tutum:
    adam juventusun oyuncusu sevinmesi normal Türkiye’deki yabancı oyuncularda kendi ulkelerine karsi seviniyor 89 1 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    SEVİNECEK TABİ. NORMAL. MAÇ SONUNDA İSE SEVİNEN BELLİYDİ 49 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Son gulen iyi güler KENAN efendi diyelim Anlayana yeter 7 40 Yanıtla
  • Kemal Keskin Kemal Keskin:
    kenan yıldız bir Galatasaraylı taraftar ve aynı ülke vatandaşı olarak senlen gurur duyuyorum bir insan bu kadar düzgün ve karakterli olur maşallah sana güzel yürekli adam 34 1 Yanıtla
  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Ekmek yediği yere ihanet etmemesi mesleki onurunu gösteriyor. Bence ilk maçta kasıtlı oynamadı şüohesini ortadan kaldırmak için bu fevri çıkışı yaptı. 15 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
