Kenan Yıldız'ın "İmzanı dövme yaptıracağım" diyen taraftara verdiği yanıt olay oldu
Spor

Kenan Yıldız'ın "İmzanı dövme yaptıracağım" diyen taraftara verdiği yanıt olay oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Kenan Yıldız'ın "İmzanı dövme yaptıracağım" diyen taraftara verdiği yanıt olay oldu
20.08.2025 10:25
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, imzasını dövme yaptırmak isteyen taraftarı "Dövme günah" diyerek uyardı. Yıldızın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da önemli bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız, hem futboluyla hem de kişisel duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

"DÖVME GÜNAH"

Genç futbolcu, imzasını vücuduna dövme yaptırmak isteyen bir taraftarını "Dövme günah" diyerek uyardı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu olay, futbolseverler tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok kullanıcı milli futbolcunun tavrını takdir ederken, bazıları ise futbolun dışında bu tür çıkışların tartışma yaratabileceğini ifade etti.

