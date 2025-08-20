Henüz 20 yaşında olmasına rağmen hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da önemli bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız, hem futboluyla hem de kişisel duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Genç futbolcu, imzasını vücuduna dövme yaptırmak isteyen bir taraftarını "Dövme günah" diyerek uyardı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu olay, futbolseverler tarafından farklı yorumlarla karşılandı.
Birçok kullanıcı milli futbolcunun tavrını takdir ederken, bazıları ise futbolun dışında bu tür çıkışların tartışma yaratabileceğini ifade etti.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız'ın 'İmzanı dövme yaptıracağım' diyen taraftara verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
