Kenan Yıldız, Juventus\'ta Ayın Oyuncusu Seçildi

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Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulüpte ayın oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A'nın 7. hafta maçında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Cagliari'yi konuk etti. Maç öncesinde Juventus'ta ayın oyuncusu seçilen milli futbolcu Kenan Yıldız'a plaket verildi.

Mücadeleye hızlı başlayan Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısıyla 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise 88. dakikada Razvan Marin'in penaltı golüyle Cagliari skoru eşitledi. Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ayrıca 89. dakikada Francisco Fernandes Conceiçao'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Juventus maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kenan Yıldız, 77. dakikada yerini Belçikalı Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Beraberliğin ardından puanını 13'e çıkaran Juventus, puan durumunda 3. sıraya yerleşti. - İSTANBUL