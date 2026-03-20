Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, tatil için gittiği Nijerya'da görüntülendi. Son olarak Liverpool maçında kolunu kıran yıldız isim, Lagos sokaklarında yeni lüks aracıyla dikkat çekti.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Ülkesine dönen Osimhen'e hayranları büyük ilgi gösterdi. Sokaklarda toplanan kalabalık, yıldız futbolcuyu yakından görmek için yoğun çaba sarf etti.

SİLAHLI KORUMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Osimhen'in etrafındaki güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Silahlı korumalar eşliğinde gezen yıldız oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.