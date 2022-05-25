Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu

25.05.2022 10:46
Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu

İstanbul'da gerçekleştirilen ve 52 ülkenin katılım sağladığı kick boks müsabakasında Denizli'yi temsil eden Kağan Çıragöz, kategorisinde kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve 52 ülkenin katılım sağladığı kick boks müsabakasında Denizli'yi temsil eden Kağan Çıragöz, kategorisinde kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki Kağan Çıragöz, 2 yıl önce başladığı kick boksta her geçen gün kendisini geliştirerek 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarına katılma kararı aldı. Antrenörü Kaan Öz ile çalışmalarına devam eden Çıragöz, 52 ülkenin katıldığı müsabakada Denizli'yi temsil etmek için İstanbul'a gitti. Burada Çıragöz, gençler kategorisinde 20 rakibi arasında eşleştiği kendisinden 3 yaş büyük 4 sporcuyu da yenerek dünya kupası şampiyonu oldu. Kısa sürede büyük başarıya imza atan sporcu, ilerleyen senelerde hedefinin milli forma olduğunu söyledi.

"Asla pes etmedim"

Hedeflerinin olduğunu söyleyen Çıragöz, "Arkadaşımın tavsiyesi üzerine başlamıştım. Antrenmanları haftanın her günü yaptım ve tamamen yorucuydu. Ben disiplinli bir şekilde çalıştım. Asla pes etmedim. Bu müsabakaya 52 tane ülke katıldı. Rakiplerimin benden de 3 yaş büyük olmasına rağmen zekice taktik uygulayarak onları yendim. Ben bölge ve Ocak ayında yapılan yarışmalara katılmıştım ama uluslararasında katıldığım ilk yarışma buydu. Denizli'yi temsil etmek güzel duygu. Bu duyguyu erken yaşadığım için mutluyum. Bundan sonra milli takıma girip dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

"Gençler kategorisinde yıl baz alındığı için kendinden 3 yaş büyüklerle karşılaştı"

Müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını belirten antrenör Kaan Öz ise "Kağan, spora 2,5 yıl önce başladı. Zaten hırs ve azmiyle belli ediyordu. Antrenman yapmayı sürekli seven birisi. Gençler kategorisinde yıl baz alındığı için kendinden 3 yaş büyüklerle karşılaştı. Buna rağmen tüm rakiplerini yendi ve dünya kupasında şampiyon oldu. 52 ülkenin katıldığı kick boks dünya kupasında Denizli'yi temsil etti. Kaan, dünya kupasında şampiyon oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu
Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu
Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu
Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kick Boks, İstanbul, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendisinden 3 yaş büyük 20 rakibini geçerek kick boksta dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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