Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estudiantes'in Union Santa Fe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada baş dönmesi yaşayan Fernando Muslera, sahada yapılan müdahalenin ardından mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray'ın eski kaptanı Fernando Muslera, Arjantin Kapanış Ligi'nde Estudiantes de La Plata formasıyla çıktığı Union Santa Fe mücadelesinde korku dolu anlar yaşattı. 

BAŞI DÖNÜNCE KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Tecrübeli file bekçisi, maçın ilk dakikalarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir anda kendisini yere bıraktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uruguaylı eldiven, mücadelenin 9. dakikasında baş dönmesi yaşayarak oyunu durdurdu. Durumu fark eden hakemin sağlık görevlilerini sahaya çağırmasıyla birlikte tecrübeli kaleciye ilk müdahale saha içinde yapıldı.

TEDAVİSİ SONRASI MÜCADELEYİ TAMAMLADI

Yapılan kontrol ve tedavinin ardından kendisini iyi hisseden Muslera, yeniden kaleye geçti ve 90 dakikayı sahada tamamladı. 4 golün atıldığı çekişmeli karşılaşmada Estudiantes, Union Santa Fe deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Baş DönmesiEstudiantesMusleraFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • vedat cici vedat cici:
    Geçmiş Ola Nando 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
İstanbul’da metro çilesi Vatandaş 50 dakika bekletildi İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
37 kişi gözaltında can verdi Ölüm nedenleri kan dondurdu 37 kişi gözaltında can verdi! Ölüm nedenleri kan dondurdu
İsrail’de Netanyahu’nun rakibi Liberman’dan açıklama İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Liberman'dan açıklama
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı İşte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar
21:58
Niğde’de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
Niğde'de 22 yaşındaki genç kız çatı katında ölü bulundu
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 23:10:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei