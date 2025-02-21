Keny Arroyo, Beşiktaş'ta İlk Maçını Oynadı - Son Dakika
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Spor

Keny Arroyo, Beşiktaş'ta İlk Maçını Oynadı

Keny Arroyo, Beşiktaş\'ta İlk Maçını Oynadı

Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 yenerken, Ekvadorlu Keny Arroyo ilk kez sahada yer aldı.

21.02.2025 22:17
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Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez Eyüpspor maçında giydi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Kartal'ın kış transfer döneminde Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez formasına geçirdi.

Arroyo, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu.

19. yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor müsabakasında yedek kulübesinde yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keny Arroyo, Beşiktaş'ta İlk Maçını Oynadı - Son Dakika

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