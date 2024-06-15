Kenya, Fildişi Sahili ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Kenya, Fildişi Sahili ile golsüz berabere kaldı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda yer alan Kenya, Fildişi Sahili ile oynadığı maçta golsüz berabere kalarak rakibinden puan alan ilk ekip oldu. Engin Fırat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kenya, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

15.06.2024 19:38
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Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda yer alan teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya, sergilediği performansla göz dolduruyor.

F Grubu'ndaki ilk maçında Gabon'a 2-1 mağlup olan, ardından Seyşeller'i 5-0 yenen Kenya, 3. maçta Burundi ile 1-1 berabere kaldı. En son grubun favori ekiplerinden Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelen Fırat'ın öğrencileri, bu maçtan da golsüz berabere ayrıldı. Son Afrika şampiyonu karşısında sergilediği performansla galibiyeti kaçıran Kenya, rakibinden puan alan ilk ekip olmayı başardı.

Zaha ve Serge Aurier aday kadroda yer almıştı

Fildişi Sahili Milli Takımı gruptaki ilk maçında Seyşeller'i 9-0 mağlup ederken, Gambiya'yı 2-0, Gabon'u 1-0 yenmişti. Fildişi Sahili tek puan kaybını Kenya maçında yaşadı. Kadrosu Avrupa'nın ve dünyanın önemli takımlarında oynayan futbolculardan oluşan Fildişi'nde, Galatasaraylı Zaha ve Serge Aurier de yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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