Kepez Belediyesi'nden Kadınlara Bisiklet Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Spor

Kepez Belediyesi'nden Kadınlara Bisiklet Eğitimi Projesi

Kepez Belediyesi\'nden Kadınlara Bisiklet Eğitimi Projesi

Kepez Belediyesi, 'Hayalini sürmeye başla' projesiyle 18-60 yaş arası kadınlara ücretsiz temel bisiklet eğitimi veriyor. Eğitimler, denge ve güvenli sürüş becerileri üzerine yoğunlaşıyor.

06.05.2025 12:49  Güncelleme: 12:53
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Kepez Belediyesi, kadınlara yönelik bir projeyi daha hayata geçirdi. "Hayalini sürmeye başla" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 18-60 yaş arası yetişkin kadınlara temel bisiklet eğitimi verilmeye başlandı.

Yıllarca ertelenen hayaller Kepez'de gerçeğe dönüşüyor. Kepez Belediyesi, kadınların bisiklet sürebilme hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti. "Hayalini sürmeye başla" sloganıyla başlatılan projede, 18-60 yaş arası kadınlara ücretsiz temel bisiklet eğitimi veriliyor. Çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen kadınlar, Milli sporcu ve 3. kademe kıdemli bisiklet antrenörü Azize Bekar'dan eğitim alma şansı yakalıyor. Projeye ilk etapta 104 kişi başvurdu. Eğitimler, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10 kişilik gruplar halinde saat 16: 00-18: 00 saatleri arasında Zafer Mahallesi Cumartesi Kapalı Pazar alanında veriliyor. Eğitimler denge çalışmalarıyla başlıyor, ardından pedallı sürüş, dubalarla yön değiştirme, ani fren yapma gibi güvenli sürüş becerileri ile devam ediyor.

Güvenli sürüş kurallarına dikkat

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, kursun ilk gününde bisiklet dersine katılarak kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Yalçın, "Milli bisikletçimiz, hocamız sayesinde bisiklet sürmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Antalya bir bisiklet ili, bisiklet kullanma alanları çok geniş. Annelerimizin küçük prensesleriyle birlikte sürüş yapabilmesi için bu projeye öncelik verdik" dedi. Ayrıca tüm katılımcılara çağrıda bulunan Yalçın, "Lütfen güvenliğinizi unutmayın. Lütfen kaskınızı takın" diyerek güvenli sürüş kurallarına dikkat çekti.

Kepez Belediyesi, süresini bir ay olarak planladığı kurs sonucunda, başarıyla eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifika verecek - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyesi'nden Kadınlara Bisiklet Eğitimi Projesi - Son Dakika

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