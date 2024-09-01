Kepez Belediyesi Oto Drag Yarışları Başladı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Oto Drag Yarışları Başladı

Kepez Belediyesi Oto Drag Yarışları Başladı

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Oto Drag 1. Ayak Yarışları'nın startını Başkan Mesut Kocagöz verdi. Yarışlara Türkiye'nin 14 ilinden gelen 80 yarışmacı katıldı.

01.09.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Oto Drag 1. Ayak Yarışları'nın startını Başkan Mesut Kocagöz verdi.

Kepez'de düzenlenen oto drag yarışları büyük bir heyecanla sürüyor. Kepez Drag Pisti'nde 31 Ağustos Cumartesi antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar bugün yerini nefes kesen mücadelelere bıraktı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Drag Pisti'ne gelerek, hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Başkan Kocagöz, drag pistinin tribünlerini dolduran hız tutkunlarını selamladı, sporcuların yanlarına giderek güvenli sürüş dileğinde bulundu. Yarışları izlemeye gelen çok sevdiği çocuklarla da sohbet etti.

2018 yılında başkan yardımcısı iken bu drag pistinin yapılmasında çok emeğinin geçtiğini belirten Başkan Kocagöz, seçim çalışmalarında gençler için daha iyisini yapacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Şimdi daha iyisini yapacağız. Artık bu bölgemiz yerleşim yerinde kaldı. Tabi bir şeyi yaparken, bir şeyide yıkmamak lazım. Komşularımızı da rahatsız etmemek lazım" dedi. Yarışlara yoğun ilginin olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Yarışlara Türkiye'nin 14 ilinden gelen 80 yarışmacı katıldı. Günün sonunda yarışlarda dereceye girenlerin ödülleri takdim edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Oto Drag Yarışları Başladı - Son Dakika

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