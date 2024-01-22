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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Altyapısından Yetişen Sporcu Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Altyapısından Yetişen Sporcu Bronz Madalya Kazandı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen Osman Ege Özdemir, Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazandı. Zonguldak'ta düzenlenen Okullararası Şampiyonada Antalya'yı temsil eden Özdemir, önümüzdeki dönem U15 ve U17 Türkiye Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor. Genç sporcu, hedefinin Avrupa Şampiyonluğuna katılmak olduğunu belirterek, Türkiye'yi ve kulübünü temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Altyapısından Yetişen Sporcu Bronz Madalya Kazandı
22.01.2024 - 12:22,
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen Osman Ege Özdemir, Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Zonguldak'ta düzenlenen Okullararası Şampiyonada Antalya'yı temsil eden Osman Özdemir, önümüzdeki dönem U15 ve U17 Türkiye Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor. Hedefinin Avrupa Şampiyonluğuna katılmak olduğunu belirten genç sporcu, Türkiye'yi ve kulübünü temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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