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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, Bayanlar Bölgesel Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, Bayanlar Bölgesel Lig'e hazırlanıyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel Lig'de oynayacakları maçlara hazırlanmak için haftada 5 gün antrenman yapıyor. Takım, eksikliklerini tartmak için 2 hazırlık maçı yaparken, 2'inci Lig'e çıkma hedefindeki takımını henüz belirlemedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün bayanların spor yapmasını öncelikli tuttuğunu belirten kulüp başkanı Hakan Çatal, altyapıdan yetişen sporcuların liglerde de oynamasını arzuladıklarını ifade etti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, Bayanlar Bölgesel Lig\'e hazırlanıyor
21.01.2024 - 11:21,
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, haftada 5 gün antrenman yaparak Bayanlar Bölgesel Lig'e hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel Lig'de oynayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, haftada 5 gün antrenman yaparak 15 Mart'ta başlayacak maçlara şimdiden hazırlanıyor. 2 hazırlık maçı yapan takım, eksikliklerini tartıyor. Aralarında kulübün eski oyuncularının da olduğu transferler yapan kulüp, 2'inci Lig'e çıkma hedefindeki takımını henüz belirlemedi. Geçen sezon talihsizlikler nedeniyle düştükleri lige tekrar katılmak istediklerini belirten kulüp başkanı Hakan Çatal, bayanlarda basketbol, su topu, ragbi ve hentbol branşlarında 2'inci Lig düzeyi takımları olduğunu hatırlattı. Voleybol branşını da aynı düzeyde görmek istediklerini belirten Çatal, 'Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü bayanların spor yapmasını önceliyor. Kulüp yönetimi olarak altyapılarımızdan yetişen sporcularımızın liglerde de oynamasını arzuluyoruz' dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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