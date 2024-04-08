Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı\'ndan Mehmet Efe Şen Altın Madalya Kazandı

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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı altyapısında yetişen Mehmet Efe Şen, Türkiye Grup Birinciliği Şampiyonasında 44 kiloda altın madalya kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı altyapısında yetişen Mehmet Efe Şen, Kuşadası'nda düzenlenen 12-13 Yaş Arası Grup Birinciliği Müsabakalarında altın madalya getirdi. Geçen yıl serbestte 2 kez Antalya ikincilik madalyası alan, ardından 48 kilo grekoromende Türkiye Şampiyonu olan 12 yaşındaki Şen, gelecekte Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

Antrenman yapmadığı günlerde spor aletleri olan parklarda şınav ve mekik hareketleri yapıp koşan Şen, kendini bu spora adadı. Sporcusunun gelecek vaat ettiğini vurgulayan antrenörü Meral Kaya, "Sporcum Şen, bu sporu tutkuyla yapıyor. Disiplinli çalışmaya devam ettikçe güzel bir güreş kariyeri onu bekliyor" dedi. - ANTALYA