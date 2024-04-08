Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı\'ndan Mehmet Efe Şen Altın Madalya Kazandı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı altyapısında yetişen Mehmet Efe Şen, Türkiye Grup Birinciliği Şampiyonasında 44 kiloda altın madalya kazandı.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı altyapısında yetişen Mehmet Efe Şen, Kuşadası'nda düzenlenen 12-13 Yaş Arası Grup Birinciliği Müsabakalarında altın madalya getirdi. Geçen yıl serbestte 2 kez Antalya ikincilik madalyası alan, ardından 48 kilo grekoromende Türkiye Şampiyonu olan 12 yaşındaki Şen, gelecekte Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.
Antrenman yapmadığı günlerde spor aletleri olan parklarda şınav ve mekik hareketleri yapıp koşan Şen, kendini bu spora adadı. Sporcusunun gelecek vaat ettiğini vurgulayan antrenörü Meral Kaya, "Sporcum Şen, bu sporu tutkuyla yapıyor. Disiplinli çalışmaya devam ettikçe güzel bir güreş kariyeri onu bekliyor" dedi. - ANTALYA
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Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele etti. U12 erkekler kategorisinde Eymen Ege Kaya altın madalya, Veli Sarı ise gümüş madalya kazandı. Karaman Bisiklet Takımı, yeni sezonla birlikte güzel bir performans sergiliyor.
Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan duygusal bir klip ile kutlamalarını sürdürüyor. Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan klip, Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' şarkısı eşliğinde gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerle polislik mesleğine adım atan bir erkek ve bir kız çocuğunun serüvenini anlatıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen klip, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum nezdindeki saygınlığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
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