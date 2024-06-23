Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Üst üste Türkiye Şampiyonası'na katılan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya şampiyonluklarının ardından üst üste 2 kez Türkiye Şampiyonası'na katılan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Aynı zamanda U18 takımının koçu da olan kulübün basketbol koordinatörü Besim Güvenç, oluşturduğu takımının oyuncularında eksik gördüklerini düzeltmek için bireysel antrenmanlara tabi tuttu. Sporcular bayram tatilinde de sırayla antrenmanlarını sürdürdü. - ANTALYA