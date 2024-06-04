Kepez Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı Kuşak Atlama Sınavı Yaptı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı Kuşak Atlama Sınavı Yaptı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı'nın Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlediği kuşak atlama sınavında 120 sporcunun heyecanı görülmeye değerdi. Sporcular, beyaz kuşaktan siyah kuşağa geçmek için hareket ve sözlü sınava tabi tutuldu.

04.06.2024 11:24
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı'nın kuşak atlama sınavı yapıldı. Her yaştan toplam 120 sporcunun katıldığı sınavda sporcuların heyecanı görülmeğe değerdi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı'nın Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlediği kuşak atlama sınavı, yaşları 6 ile 37 arasında değişen sporcuların heyecanına sahne oldu. Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Kulüp Başkanı Hakan Çatal ve ailelerin katıldığı etkinlikte, 120 tekvandocunun her kuşağı, sırasıyla poomse çizildi. Açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Çatal, söz konusu çocukların başarısı olunca daha heyecanlı olduklarını söyleyerek ömürlerinin sonuna kadar spordan kopmamaları dileğinde bulundu.

Evrim Yalçın: "Bizler de bu alanda sizin destekçiniz olacağız"

Öğrenciler kadar velilerin de çok büyük heyecan yaşadığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın ise, "Çok emeğiniz var. Bizler de bu alanda sizin destekçiniz olacağız. Bir eksiğimiz olursa lütfen çekinmeyin" dedi. Törenin finalinde aile fotoğrafı çektiren sporcular, beyaz kuşaktan sarı kuşağa, sarıdan yeşile, yeşilden maviye, maviden kırmızıya, kırmızılar da kırmızı-siyaha geçmek için hareket ve sözlü sınava tabi tutuldu. Sporcuların diplomalarını Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın ve Kulüp Başkanı Hakan Çatal takdim etti.

Kırmızı-siyah kuşağa geçen sporcular, 6 ay sonra gerçekleştirilecek Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programı kapsamında siyah kuşak imtihanına katılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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