Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı Hazırlık Maçlarıyla Güçleniyor

Spor

İkinci Lig'de oynama hedefiyle güçlendirilen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, üst üste hazırlık maçlarıyla hazırlanıyor .

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel Lig'de oynayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, üst üste hazırlık maçları yaparak hazırlanıyor. İkinci Lig'e yükselme hedefiyle 7 transfer yapılarak güçlendirilen takım, Açı Koleji ile 3 kez hazırlık maçı yaptı. Antalya ve Burdur takımlarıyla da 3 hazırlık maçı daha planlama yapan Başantrenör Koray Turgut, grup 1'incisi olarak lige yükselmek için play-off'larda oynama bileti kazanmak istiyor. Ligin 15 Mart'tan sonra başlayacağını belirten Turgut, "Yeni transferler takıma adapte olsun, birbirlerinin tekniklerine alışsın ve uyum içinde olsunlar istiyoruz. Kepez voleybolunu yeniden lige kazandırmak adına konsantre olduk" dedi. - ANTALYA