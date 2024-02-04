Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı Hazırlık Maçlarıyla Güçleniyor

İkinci Lig'de oynama hedefiyle güçlendirilen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, üst üste hazırlık maçlarıyla hazırlanıyor .
Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel Lig'de oynayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, üst üste hazırlık maçları yaparak hazırlanıyor. İkinci Lig'e yükselme hedefiyle 7 transfer yapılarak güçlendirilen takım, Açı Koleji ile 3 kez hazırlık maçı yaptı. Antalya ve Burdur takımlarıyla da 3 hazırlık maçı daha planlama yapan Başantrenör Koray Turgut, grup 1'incisi olarak lige yükselmek için play-off'larda oynama bileti kazanmak istiyor. Ligin 15 Mart'tan sonra başlayacağını belirten Turgut, "Yeni transferler takıma adapte olsun, birbirlerinin tekniklerine alışsın ve uyum içinde olsunlar istiyoruz. Kepez voleybolunu yeniden lige kazandırmak adına konsantre olduk" dedi. - ANTALYA
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Son Dakika › Spor › Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı Hazırlık Maçlarıyla Güçleniyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?