Kepez Belediyespor, Çocuklar İçin Yeni Spor Kursları Başlatıyor

Spor

Antalya'da Kepez Belediye spor Kulübü, ilköğretim çağındaki çocuklara profesyonel ortamda spor yapma imkanı sunuyor.

Kepez Belediyespor Kulübü, 7 farklı branştaki kış spor kurslarını 5 Ekim'de başlatıyor. Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, taekwondo, tenis ve güreş branşlarına katılmak isteyen öğrencilerin velilerinin, Yenimahalle'de bulunan kulüp binasına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Mayıs ayı sonuna kadar sürecek eğitimler, kulübün spor hocaları tarafından veriliyor.

Futbol Kuzeyyaka Tesisleri'nde, basketbol, voleybol ve taekwondo Turgut Özal Spor Salonu'nda, cimnastik ve güreş Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, tenis ise kulüp tesislerinde öğretilecek. Yetenekli görülen sporcu adayları, altyapı takımlarına davet ediliyor. - ANTALYA