Kepez Belediyespor Küçük Pehlivanları Türkiye Grup Birinciliği\'nde Başarı Elde Etti

Kepez Belediyespor Kulübü'nün pehlivanları, Türkiye Güreş Federasyonu Küçükler Güreş Türkiye Grup Birinciliği müsabakalarında 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Küçükler Güreş Türkiye Grup Birinciliği müsabakalarında, Kepez Belediyespor Kulübü'nün pehlivanları önemli bir başarıya imza attı. Karaman'da düzenlenen müsabakalarda Kepezli sporcular 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Samet Akdan 75 kiloda, Miraç Ali Toprak 48 kiloda altın madalya, 30 kiloda yarışan Kadir Mert ile 57 kilodaki Yusuf Gep gümüş madalya almaya hak kazandı. Tamamı 2013 doğumlu olan küçük güreşçiler, kürsüye çıkmış olmanın gururunu yaşadı. Kepez Belediyesi olarak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceklerini belirten antrenör Meral Kaya, emeği geçen velilere teşekkür etti. - ANTALYA