Kepez Belediyespor Kulübü, Spordaki Hayalleri Gerçekleştirmek İsteyen Gençlere İmkan Sağlıyor - Son Dakika
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Kepez Belediyespor Kulübü, Spordaki Hayalleri Gerçekleştirmek İsteyen Gençlere İmkan Sağlıyor

Kepez Belediyespor Kulübü, Spordaki Hayalleri Gerçekleştirmek İsteyen Gençlere İmkan Sağlıyor

Çeşitli nedenlerden dolayı spordaki hayallerini gerçekleştiremeyen gençler Kepez Belediyespor Kulübü çatısı altında bir araya gelerek hedeflerine ulaşmak için mücadele ediyor. Liglerde yer alan 3 salon takımı, saha imkanı olan ragbi ile futbol, tam olimpik yüzme havuzuyla sutopu ile yüzme takımlarının yanı sıra bireysel spor branşlarına sahip kulüp, çeşitli imkansızlıklar nedeniyle spor yapamayan lisanslı gençlerin tercihi haline geldi. Kepez'in geniş imkanlarını cazip bulan sporcular, çalışma imkanı sağlayan kulüpte hedeflerine ulaşmak için çabalıyor.

08.09.2024 12:47  Güncelleme: 12:51
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Çeşitli nedenlerden dolayı spordaki hayallerini gerçekleştiremeyen gençler Kepez Belediyespor Kulübü çatısı altında bir araya gelerek hedeflerine ulaşmak için mücadele ediyor.

Kulüpleri kapanan, liglerden çekilen ya da antrenörsüz kalan Antalya'nın genç sporcuları, Kepez Belediyespor Kulübü çatısına giriyor. Liglerde yer alan 3 salon takımı, saha imkanı olan ragbi ile futbol, tam olimpik yüzme havuzuyla sutopu ile yüzme takımlarının yanı sıra bireysel spor branşlarına sahip kulüp, çeşitli imkansızlıklar nedeniyle spor yapamayan lisanslı gençlerin tercihi haline geldi. Kepez'in geniş imkanlarını cazip bulan sporcular, çalışma imkanı sağlayan kulüpte hedeflerine ulaşmak için çabalıyor.

Tekvandoda 3 yeni yüz

Antrenörlerinin ayrılması üzerine kulübün kapısını çalan 14 yaşındaki tekvandocular Yağmur Soytürk, Büşra Güler ve Zeynep Özkurt, bunun son örneklerinden oldular. Turgut Özal Spor Salonu'nda ilk antrenmanlarına çıkan tekvandocular, aynı yaşta ve kuşakta birçok sporcunun olmasının avantajını yaşıyor. Her yaştan 400'e yakın lisanslı sporcusu olan tekvando takımına dahil olan kızlar, "Buranın imkanları çok güzel. Arkadaşlık ortamını da çok sevdik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyespor Kulübü, Spordaki Hayalleri Gerçekleştirmek İsteyen Gençlere İmkan Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez Belediyespor Kulübü, Spordaki Hayalleri Gerçekleştirmek İsteyen Gençlere İmkan Sağlıyor - Son Dakika
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